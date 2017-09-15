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    "Динамо" vs "Скендербеу". Все голы и лучшие моменты матча

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    В первом тайме, несмотря на обилие моментов у киевлян, счет открыли гости, однако после перерыва хозяева поля забили три безответных мяча в ворота албанцев.

    Динамо Киев 3-1 Скендербеу. Обзор матча от Серёжа Стратий на Rutube.

    Серёжа Стратий

    Киевское "Динамо" победило албанский клуб "Скендербеу" на старте группового этапа Лиги Европы.Матч, состоявшийся в Киеве в четверг вечером, завершился победой хозяев со счетом 3:1. 

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    В первом тайме, несмотря на обилие моментов у киевлян, счет открыли гости – Музака протянул мяч по центру поля и выстрелил прямо в угол с 25-ти метров.

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    После перерыва "динамовцы" просто смяли соперника – сначала Сергей Сидорчук пушечным ударом из-за пределов штрафной сравнял счет, а затем Жуниор Мораес на дальней штанге замкнул передачу от Гонсалеса.

    Точку в матче поставил Дьемерси Мбокани, реализовавший пенальти за фол на Томаше Кадаре. 

    Напомним, донецкий "Шахтер" в стартовом поединке группового этапа Лиги чемпионов обыграл итальянский "Наполи". 

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