"Динамо" vs "Скендербеу". Все голы и лучшие моменты матча

Киевское "Динамо" победило албанский клуб "Скендербеу" на старте группового этапа Лиги Европы.Матч, состоявшийся в Киеве в четверг вечером, завершился победой хозяев со счетом 3:1.

В первом тайме, несмотря на обилие моментов у киевлян, счет открыли гости – Музака протянул мяч по центру поля и выстрелил прямо в угол с 25-ти метров.

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После перерыва "динамовцы" просто смяли соперника – сначала Сергей Сидорчук пушечным ударом из-за пределов штрафной сравнял счет, а затем Жуниор Мораес на дальней штанге замкнул передачу от Гонсалеса.

Точку в матче поставил Дьемерси Мбокани, реализовавший пенальти за фол на Томаше Кадаре.

Напомним, донецкий "Шахтер" в стартовом поединке группового этапа Лиги чемпионов обыграл итальянский "Наполи".