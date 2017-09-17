Евролига. Сборная Украины по пляжному футболу стала седьмой в Суперфинале

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Сборная Украины по пляжному футболу заняла седьмое место в Суперфинале Евролиги, который проходит в Италии.

Украинцы в матче за седьмое место взяли верх над командой Польши. Основное время встречи завершилось со счетом 4:4, в серии пенальти удачливее оказалась сборная Украины — 2:1.

Пятое место на турнире позже в воскресенье оспорят команды Швейцарии и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что стартовали продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.