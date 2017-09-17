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    Евролига. Сборная Украины по пляжному футболу стала седьмой в Суперфинале

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    Сборная Украины в поединке за седьмое место обыграли команду Польши. Основное время встречи завершилось со счетом 4:4, но в серии пенальти удачливее оказалась сборная Украины - 2:1.
    Пляжный футбол. Архивное фото
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Сборная Украины по пляжному футболу заняла седьмое место в Суперфинале Евролиги, который проходит в Италии.

    Украинцы в матче за седьмое место взяли верх над командой Польши. Основное время встречи завершилось со счетом 4:4, в серии пенальти удачливее оказалась сборная Украины — 2:1.

    Пятое место на турнире позже в воскресенье оспорят команды Швейцарии и Белоруссии.

    Ранее сообщалось, что стартовали продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

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