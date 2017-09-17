В Черногории футболиста смертельно ранили на тренировке - СМИ

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Черногорский футболист Горан Ленац скончался после огнестрельного ранения в голову, полученного в ходе тренировки, сообщает goal.com.

Как отмечает издание, инцидент произошел в субботу вечером на тренировочной базе клуба "Бокель" из Котора (Черногория). 33-летний игрок в критическом состоянии был отправлен в больницу, где врачи впоследствии констатировали его смерть, сообщает Р-Спорт.

Полиция пыталась найти преступника по горячим следам. Сообщается, что злоумышленник произвел несколько выстрелов в воздух, чтобы распугать случайных свидетелей.

В 2016 году трагедией завершился футбольный матч между командами Villa Elisa и Defensores de Colon в Аргентине – один из игроков скончался прямо на поле.