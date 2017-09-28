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    В четверг "Динамо" и "Заря" проведут матчи Лиги Европы

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    Лидер группы киевское "Динамо" в матче с сербским "Партизаном" попытаются прервать свою 6-матчевую безвыигрышную серию на выезде - два поражения при четырех ничьих.
    Футболисты Динамо
    dynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Футболисты киевского "Динамо" и луганской "Зари" проведут в четверг, 28 сентября, поединки второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

    Матч Динамо (Киев) - Скендербеу. Видео
    Серёжа Стратий
    "Динамо" vs "Скендербеу". Все голы и лучшие моменты матча

    Матч в Белграде "Динамо" с сербским "Партизаном" в 22.05 покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 2", а выездной поединок "Зари" с испанским "Атлетиком" в 20.00 будет транслировать "Футбол 1".

    Динамовцы, которые две недели назад в Киеве переиграли албанский "Скендербеу" (3:1) и возглавляют квартет, попытаются прервать свою 6-матчевую безвыигрышную серию на выезде — два поражения при четырех ничьих. В этих поединках "бело-синие" забили лишь один мяч.

    "Партизан" в стартовом туре поделил очки со швейцарским "Янг Бойз" (1:1). Это была третья ничья белградцев при одной победе в четырех последних еврокубковых встречах.

    Игру "Партизан" — "Динамо" будет обслуживать норвежская бригада судей во главе со Свейном Моэном. Турнирное положение в группе В: "Динамо" — 3 очка, "Партизан" — 1, "Янг Бойз" — 1.

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