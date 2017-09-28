В четверг "Динамо" и "Заря" проведут матчи Лиги Европы

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Футболисты киевского "Динамо" и луганской "Зари" проведут в четверг, 28 сентября, поединки второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Матч в Белграде "Динамо" с сербским "Партизаном" в 22.05 покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 2", а выездной поединок "Зари" с испанским "Атлетиком" в 20.00 будет транслировать "Футбол 1".

Динамовцы, которые две недели назад в Киеве переиграли албанский "Скендербеу" (3:1) и возглавляют квартет, попытаются прервать свою 6-матчевую безвыигрышную серию на выезде — два поражения при четырех ничьих. В этих поединках "бело-синие" забили лишь один мяч.

"Партизан" в стартовом туре поделил очки со швейцарским "Янг Бойз" (1:1). Это была третья ничья белградцев при одной победе в четырех последних еврокубковых встречах.

Игру "Партизан" — "Динамо" будет обслуживать норвежская бригада судей во главе со Свейном Моэном. Турнирное положение в группе В: "Динамо" — 3 очка, "Партизан" — 1, "Янг Бойз" — 1.