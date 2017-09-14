"Динамо" и "Заря" стартуют в групповом туре Лиги Европы

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" и луганская "Заря" в четверг сыграют матчи первого группового турнира Лиги Европы УЕФА.

Игра между киевским "Динамо" и албанским "Скендербеу" состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало матча в 20:00.

Делегация албанского клуба прибыла в столицу Украины в среду, поселилась в отеле Premier Palace и вечером провела на НСК тренировки. В свою очередь динамовцы, разгромив на выходных "Александрию" в рамках чемпионата Украины, провели восстановительные процедуры на базе в Конча-Заспе, а с начала недели начали планомерно готовиться к матчу.

Утром в четверг на "Олимпийском" состоялось предматчевое совещание с участием представителей УЕФА и обоих команд. Были определены цвета игровой формы, в которой соперники выйдут на поле.

Ожидается, что матч посетят около 25 тысяч зрителей, болельщиков "Скендербеу" среди них не предвидится, сообщается на сайте "Динамо".

Игра между луганской "Зарей" и шведским "Эстерсундом" пройдет на "Арене Львов". Начало в 22:05.

Накануне донецкий "Шахтер" в Харькове победил итальянский "Наполи" со счетом 2:1 в рамках первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.