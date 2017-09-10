"Динамо" разгромило "Александрию" в 8-м туре чемпионата Украины

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Футболисты киевского "Динамо" на своем поле нанесли поражение "Александрии" в матче восьмого тура чемпионата Украины.

Воскресная игра в Киеве завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Голы забили Евгений Хачериди (52-я минута), Дьёмерси Мбокани (65) и Виктор Цыганков (68),сообщает Р-Спорт.

"Динамо", которое пока не проигрывает в текущем чемпионате (шесть побед, одна ничья), свой следующий матч проведет 17 сентября на выезде против донецкого "Олимпика". "Александрия" (четыре поражения, четыре ничьи) 16 сентября примет "Сталь" (Каменское).

Ранее сообщалось, что желтый комплект домашней формы сборной Украины по футболу попал в пятерку худших форм мира по версии издания Squawka.