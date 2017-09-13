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    Спорт

    "Шахтер" победил "Наполи" в первом матче группового этапа ЛЧ

    (обновлено: )16920
    Подопечные Паулу Фонсеки открыли счет на 15-ой минуте, а увеличили преимущество на 58-ой. Понервничать украинцев заставил Милик, который на 71-ой минуте реализовал пенальти.
    Матч Шахтер - Напали. Горняки празднуют забитый гол
    twitter.com/FCShakhtar

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" побеждает итальянский "Наполи" в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов-2017/18.

    Матч, прошедший на стадионе "Металлист" в Харькове в среду вечером, закончился победой "горняков" со счетом 2:1. 

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    Подопечные Паулу Фонсеки открыли счет на 15-ой минуте: после передачи Феррейры отличился Тайсон. Второй гол на 58-ой минуте забил уже сам Феррейра, эффектно переправив мяч в ворота головой после навеса Степаненко.

    @ChampionsLeague
    Матч" Шахтер" - "Наполи". Тайсон радуется забитому голу

    Понервничать украинцев заставил Милик, который на 71-ой минуте реализовал пенальти.  

    Напомним, букмекеры ставили на победу итальянцев.

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