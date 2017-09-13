"Шахтер" забил второй гол в матче против "Наполи"

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" забил второй гол в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов-2017/18 против итальянского "Напали".

twitter.com/FCShakhtar Матч "Шахтер" - "Напали". Горняки празднуют забитый гол

"Горняки" открыли счет в поединке, который проходит в Харькове, на 15-ой минуте. После передачи Феррейры отличился Тайсон. Второй гол на 58-ой минуте забил уже сам Феррейра, эффектно переправив мяч в ворота головой после навеса Степаненко.



Facundo Ferreyra Goal HD — Shakhtar Donetsk 2-0… fhdlive

Напомним, букмекеры ставили на победу итальянцев.