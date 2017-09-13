Результаты матчей группового этапа ЛЧ, сыгранных во вторник

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Во вторник, 12 сентября, состоялись первые поединки группового этапа Лиги чемпионов. Матчи были сыграны в квартетах A, B, C и D.

Главной неожиданностью стал разгром, который "Барселона" устроила "Ювентусу". Также победы с крупным счетом одержали "Челси" и ПСЖ.

Результаты всех матчей, сыгранных во вторник:

Группа A: "Бенфика" — ЦСКА — 1:2 (Сеферович, 50 — Витиньо, 63 (с пенальти), Жамалетдинов, 71); "Манчестер Юнайтед" — "Базель" — 3:0 (Феллаини, 35, Лукаку, 53, Рашфорд, 84).

Группа B: "Бавария" — "Андерлехт" — 3:0 (Левандовски, 12 (с пенальти), Алькантара, 65, Киммих, 90); "Селтик" — ПСЖ — 0:5 (Неймар, 19, Мбаппе, 34, Кавани, 40 (с пенальти), 85 Люстиг, 83 (автогол)).

Группа C: "Челси" — "Карабах" — 6:0 (Педро, 5, Дзаппакоста, 30, Аспиликуэта, 55, Бакайоко, 71, Батшуайи, 76, Медведев, 82 (автогол)); "Рома" — "Атлетико" — 0:0.

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Группа D: "Барселона" — "Ювентус" — 3:0 (Месси, 45, 69, Ракитич, 56); "Олимпиакос" — "Спортинг" — 2:3 (Пардо, 90, 90+3 — Думбия, 2, Мартинш, 13, Фернандеш, 43).

напомним, донецкий "Шахтер" стартует в групповом этапе Лиги чемпионов-2017/18 в матче против "Наполи". Поединок состоится в среду, 13 сентября, в Харькове.