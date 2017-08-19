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    Спорт

    "Шахтер" обыграл "Олимпик" в матче чемпионата Украины

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    Встреча, состоявшаяся в субботу в Харькове, завершилась со счетом 2:0 в пользу "горняков", в составе которых отличились Факундо Феррейра (20-я минута) и Марлос (57, с пенальти).
    Шахтер обыграл Олимпик в матче чемпионата Украины
    ФК Шахтер Донецк

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" нанес поражение землякам из "Олимпика" в матче чемпионата Украины по футболу.

    Встреча, состоявшаяся в субботу в Харькове, завершилась со счетом 2:0 в пользу "горняков", в составе которых отличились Факундо Феррейра (20-я минута) и Марлос (57, с пенальти). "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу с 15 очками.

    ФК Шахтер Донецк
    "Шахтер" обыграл "Олимпик" в матче чемпионата Украины

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    В другом матче дня "Верес "из Ровно на выезде победил одесский "Черноморец" — 1:0.

    Ранее "Шахтер" победил "Александрию" в матче пятого тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в субботу в Александрии, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Шахтера".

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