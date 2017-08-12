"Шахтер" победил "Александрию" в матче чемпионата Украины

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" победил "Александрию" в матче пятого тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в субботу в Александрии, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Шахтера".

Счет в матче открыл полузащитник хозяев поля Евгений Банада на 38-й минуте. На 41-й минуте бразильский полузащитник донецкого клуба Фред восстановил равновесие, точный удар Факундо Феррейры (60-я минута) принес "Шахтеру" победу.

"Шахтер" с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, "Александрия" с тремя баллами идет десятой.

Ранее сообщалось, что футболисты киевского "Динамо" разгромили "Зирку" из Кропивницкого в матче пятого тура чемпионата Украины сезона-2017/18. Встреча прошла в Киеве и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.