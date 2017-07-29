"Шахтер" на последних секундах вырвал победу в матче третьего тура УПЛ

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Донецкий футбольный клуб "Шахтер" на последних секундах вырвал победу в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ).

"Горняки" обыграли "Сталь" из Каменского со счетом 2:1. Встреча прошла в Днепре.

Голы забили: 1:0 Кузык (9), 1:1 Тайсон (45), 1:2 Бланко Лещук (90+5).

Сайт ФК "Шахтер" "Шахтер" - "Сталь", 29 июля 2017

На последних секундах игры красную карточку получил защитник "Стали" Артур Даниэлян.

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Напомним, 29 и 30 июля в Мариуполь пройдут два футбольных соревнования — игра молодежных составов и матч премьер-лиги между командами "Мариуполь" и "Черноморец" (Одесса). В связи с матчами в прифронтовом городе на обеспечение общественной безопасности в Донецкой области заступили более тысячи правоохранителей.