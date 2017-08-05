"Шахтер" обыграл "Мариуполь" в матче чемпионата Украины

КИЕВ, 5 авг — РИА новости Украина. "Шахтер" на своем поле обыграл "Мариуполь" в матче четвертого тура чемпионата Украины по футболу.

Субботний матч, прошедший в Харькове, завершился победой "Шахтера" со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Бернард Анисио (7-я минута), Марлос (42) и Сергей Кривцов (67). У "Мариуполя" отличился Игорь Тищенко (71).

Следующий матч донецкая команда проведет 12 августа на выезде против "Александрии". "Мариуполь" днем позже примет "Карпаты".

Ранее сообщалось, что украинские футбольные клубы "Александрия" и "Динамо" встретятся с соперниками из Белоруссии и Португалии в рамках борьбы за путевку в групповой этап Лиги Европы. Об этом стало известно в ходе жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, которая состоялась в пятницу в швейцарском Ньоне. Киевский "Динамо" встретится с клубом "Маритиму" (Португалия), тогда как футбольный клуб из Александрии сыграет с чемпионом Белоруссии по футболу, командой БАТЭ. Первый матч пройдет 17 августа в Борисове, ответный – 24 августа в Александрии.