наверх
06.08.201700:49
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Шахтер" обыграл "Мариуполь" в матче чемпионата Украины

    59
    Субботний матч, прошедший в Харькове, завершился победой "Шахтера" со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Бернард Анисио, Марлос и Сергей Кривцов. У "Мариуполя" отличился Игорь Тищенко.
    Шахтер обыграл Мариуполь в матче чемпионата Украины
    ФК Шахтер Донецк

    КИЕВ, 5 авг — РИА новости Украина. "Шахтер" на своем поле обыграл "Мариуполь" в матче четвертого тура чемпионата Украины по футболу.

    Матч Янг Бойз - Динамо. Видео
    Канал на Youtube Krokomime
    "Янг Бойз" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча

    Субботний матч, прошедший в Харькове, завершился победой "Шахтера" со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Бернард Анисио (7-я минута), Марлос (42) и Сергей Кривцов (67). У "Мариуполя" отличился Игорь Тищенко (71).

    Следующий матч донецкая команда проведет 12 августа на выезде против "Александрии". "Мариуполь" днем позже примет "Карпаты".

    Ранее сообщалось, что украинские футбольные клубы "Александрия" и "Динамо" встретятся с соперниками из Белоруссии и Португалии в рамках борьбы за путевку в групповой этап Лиги Европы. Об этом стало известно в ходе жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, которая состоялась в пятницу в швейцарском Ньоне. Киевский "Динамо" встретится с клубом "Маритиму" (Португалия), тогда как футбольный клуб из Александрии сыграет с чемпионом Белоруссии по футболу, командой БАТЭ. Первый матч пройдет 17 августа в Борисове, ответный – 24 августа в Александрии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Бережная
    Гибель экс-нардепа Партии регионов Ирины Бережной
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Штурм полиции в львовской психбольнице
    Рост криминала. Взрыв в Днепре
    Виталий Кличко
    Украина: жара наступает