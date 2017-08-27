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    "Шахтер" победил "Верес" в матче седьмого тура Чемпионата Украины

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    Матч "Шахтер" - "Верес" закончился со счетом 2:1 в пользу "горняков", у которых отличились Марлос (55-я минута) и Дентиньо (88), у "Вереса" на 2-й гол забил Валерий Федорчук.
    Игроки Шахтера. Архивное фото
    Сайт ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" нанес поражение "Вересу" (Ровно) в матче седьмого тура чемпионата Украины по футболу.

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    Встреча, прошедшая в воскресенье на "Арене Львов", закончилась со счетом 2:1 в пользу "горняков", у которых отличились Марлос (55-я минута) и Дентиньо (88), у "Вереса" на 2-й гол забил Валерий Федорчук, сообщает Р-Спорт.

    "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 18 очками, "Верес" (9) располагается на пятой строчке.

    Ранее сообщалось, что киевский футбольный клуб "Динамо" заявил о готовности сыграть матч чемпионата Украины в Мариуполе после "нормализации оперативной обстановки на мариупольском направлении". Ранее в футбольном сообществе возник скандал: киевское "Динамо" отказалось из соображений безопасности участвовать в матче чемпионата Украины против "Мариуполя", который запланирован на 27 августа. Динамовцам из-за этого может грозить техническое поражение.

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