Букмекеры верят в победу "Наполи" в матче против "Шахтера"

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В среду, 13 сентября, в Харькове состоится первый матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" будет принимать "Наполи".

Букмекеры считают, что итальянский клуб является фаворитом этого противостояния. Несмотря на то, что "Наполи" играет на выезде, коэффициент на победу этой команды установлен на отметке 2,1, сообщает ZN.UA.

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На победу украинской команды специалисты предлагают ставки с коэффициентом 3,6. Ничейный результат букмекерские конторы оценивают коэффициентом 3,7.

Отметим, донецкий "Шахтер" является единственной украинской командой играющей на групповой стадии Лиги чемпионов. Еще два клуба из Украины — киевское "Динамо" и луганская "Заря" — сыграют в групповом этапе Лиги Европы.