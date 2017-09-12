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    Букмекеры верят в победу "Наполи" в матче против "Шахтера"

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    Итальянский клуб является фаворитом матча, который состоится в среду, 13 сентября. На победу украинской команды специалисты предлагают ставки с коэффициентом 3,6.
    Донецкий Шахтер. Архивное фото
    ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В среду, 13 сентября, в Харькове состоится первый матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" будет принимать "Наполи".

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    Букмекеры считают, что итальянский клуб является фаворитом этого противостояния. Несмотря на то, что "Наполи" играет на выезде, коэффициент на победу этой команды установлен на отметке 2,1, сообщает ZN.UA.

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    На победу украинской команды специалисты предлагают ставки с коэффициентом 3,6. Ничейный результат букмекерские конторы оценивают коэффициентом 3,7.

    Отметим, донецкий "Шахтер" является единственной украинской командой играющей на групповой стадии Лиги чемпионов. Еще два клуба из Украины — киевское "Динамо" и луганская "Заря" — сыграют в групповом этапе Лиги Европы.

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