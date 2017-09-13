"Шахтер" сыграет с "Наполи" в Харькове

Анонс матча

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Игра первого тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и итальянским "Наполи" состоится в среду, 13 сентября, на харьковском стадионе "Металлист".

Начало матча в 21:45.

Букмекеры осторожно оценивают шансы "горняков" обыграть итальянцев, сообщает Football.ua.

"Букмекерская контора William Hill установила коэффициент на победу "Шахтера" 3,3, в то время, как на выигрыш "Наполи" — 2,15. Коэффициент на ничью — 3,4. При этом наиболее вероятным результатом представляется ничья 1:1 — 7,5. Аналогичного мнения придерживаются аналитики bet365. Победа "Шахтера" и ничья оцениваются в 3,5, выигрыш "Наполи" — 2,2. Не стала оригинальничать и контора bwin, оценившая шансы "Шахтера" на победу и ничью в 3,4, а успех гостей в 2,15", — сказано в сообщении.

Накануне состоялись первые поединки группового этапа Лиги чемпионов. Матчи были сыграны в квартетах A, B, C и D.