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    "Динамо" засчитали техническое поражение за неявку на матч с Мариуполем

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    Как отмечается, комитет Федерации футбола Украины решил зачислить ФК "Мариуполь" (основной команде, U-21 и U-19) техническую победу со счетом 3:0.
    Футболисты Динамо
    dynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины в понедельник принял решение засчитать техническое поражение футбольному клубу "Динамо" (Киев) со счетом 0:3 за неявку на матч в Мариуполь (Донецкая область). Об этом говорится в решении комитета.

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    Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины рассмотрел дело о неявке команд ФК "Динамо" на матч Премьер-лиги, чемпионата U-21 и U-19 по футболу сезона 2017/2018 годов против ФК "Мариуполь" и решил следующее: зачислить ФК "Динамо" (основной команде, U-21 и U-19) технические поражения со счетом 0:3.

    Следовательно, комитет решил зачислить ФК "Мариуполь" (основной команде, U-21 и U-19) техническую победу со счетом 3:0.

    Напомним, "Динамо" разгромило "Александрию" в 8-м туре чемпионата Украины.

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