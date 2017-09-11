"Динамо" засчитали техническое поражение за неявку на матч с Мариуполем

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины в понедельник принял решение засчитать техническое поражение футбольному клубу "Динамо" (Киев) со счетом 0:3 за неявку на матч в Мариуполь (Донецкая область). Об этом говорится в решении комитета.

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины рассмотрел дело о неявке команд ФК "Динамо" на матч Премьер-лиги, чемпионата U-21 и U-19 по футболу сезона 2017/2018 годов против ФК "Мариуполь" и решил следующее: зачислить ФК "Динамо" (основной команде, U-21 и U-19) технические поражения со счетом 0:3.

Следовательно, комитет решил зачислить ФК "Мариуполь" (основной команде, U-21 и U-19) техническую победу со счетом 3:0.

Напомним, "Динамо" разгромило "Александрию" в 8-м туре чемпионата Украины.