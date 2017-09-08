Полузащитник киевского "Динамо" переходит в турецкий клуб

КИЕВ, 8 сен — РАИ Новости Украина. Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Рыбалка отправился в Турцию для подписания контракта с "Сивасспором", сообщает FootballHub.

Отмечается, что клубы договорились об аренде 27-летнего футболиста на один год. Трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.

Рыбалка пребывает в системе "Динамо" с 2008 года, а место в основе первой команды получил, когда ее возглавил Сергей Ребров. В минувшем сезоне полузащитник сыграл за "Динамо" 34 матча во всех турнирах, отметившись голом и ассистом, но с приходом Александра Хацкевича ситуация поменялась, и Рыбалка выпал из основы.

Контракт полузащитника с "Динамо" действует до окончания следующего года.

Как сообщалось, трансфер Андрея Ярмоленко, перешедшего в "Боруссию", стал самым дорогим в истории "Динамо".