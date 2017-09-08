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    Полузащитник киевского "Динамо" переходит в турецкий клуб

    (обновлено: )18
    Сергей Рыбалка пребывает в системе "Динамо" с 2008 года, а место в основе первой команды получил, когда ее возглавил Сергей Ребров. В минувшем сезоне полузащитник сыграл за "Динамо" 34 матча во всех турнирах.
    Игроки ФК Динамо (Киев). Архивное фото
    @UEFAcom_ru

    КИЕВ, 8 сен — РАИ Новости Украина. Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Рыбалка отправился в Турцию для подписания контракта с "Сивасспором", сообщает FootballHub.

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    Отмечается, что клубы договорились об аренде 27-летнего футболиста на один год. Трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.

    Рыбалка пребывает в системе "Динамо" с 2008 года, а место в основе первой команды получил, когда ее возглавил Сергей Ребров. В минувшем сезоне полузащитник сыграл за "Динамо" 34 матча во всех турнирах, отметившись голом и ассистом, но с приходом Александра Хацкевича ситуация поменялась, и Рыбалка выпал из основы.

    Контракт полузащитника с "Динамо" действует до окончания следующего года.

    Как сообщалось, трансфер Андрея Ярмоленко, перешедшего в "Боруссию", стал самым дорогим в истории "Динамо".

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