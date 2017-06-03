Первое интервью Хацкевича на посту тренера киевского "Динамо"

Новый главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич, подписав двухлетний контракт с клубом, дал первое интервью в новом качестве. На новом посту белорусский специалист сменил Сергея Реброва.

Александр Хацкевич родился 19 октября 1973 года в Минске. Футбольную карьеру начинал в минском "Динамо", откуда в 1996 году перешел в киевское "Динамо". За "бело-синих" играл до 2004 года, завоевав вместе с "Динамо" много трофеев: семь раз становился чемпионом Украины и четыре раза — обладателем Кубка Украины.

Затем недолгое время выступал за китайский "Тяньцзинь Тэда" и латвийскую "Венту". Завершил карьеру в родном минском "Динамо". Тренерскую карьеру начал в 2007 году в качестве играющего тренера "Динамо" (Минск). Далее возглавлял юношескую сборную Беларуси U-18 и ФК "Витебск".

С 1 февраля 2010 по апрель 2011 года работал ассистентом главного тренера национальной сборной Украины. В декабре 2010 года возглавил молодежную команду киевского "Динамо", летом 2013 года — "Динамо-2". 4 декабря 2014 года был назначен главным тренером национальной сборной Беларуси, которую возглавлял до 6 декабря 2016 года.

Комментирую назначение Хацкевича, футбольный эксперт сайта ua.tribuna.com Дмитрий Литвинов отметил, что у руководства столичного клуба не было выбора.