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31.08.201711:07
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    "Динамо" подписало контракт с грузинским защитником

    (обновлено: )46
    Сообщается, что 19-летний грузинский защитник Лука Лочошвили пройдет реабилитацию после полученной ранее травмы уже в Украине.
    Лука Чохошвили
    FC Dinamo Tbilisi

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" подписало контракт с грузинским защитником 19-летним Лукой Лочошвили.

    Футболист уже прибыл в столицу, где в ближайшее будет представлен в "Динамо", сообщает официальный сайт "Динамо" Тбилиси.

    Лочошвили пройдет реабилитацию после своей травмы уже в Украине.

    Детали трансфера не разглашаются, но Transfermarkt оценивает сумму трансфера в 300 тыс евро.

    Ранее сообщалось, что нападающий сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко перешел из киевского "Динамо" в дортмундскую "Боруссию" за 25 миллионов евро.

     

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