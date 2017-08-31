КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" подписало контракт с грузинским защитником 19-летним Лукой Лочошвили.

Футболист уже прибыл в столицу, где в ближайшее будет представлен в "Динамо", сообщает официальный сайт "Динамо" Тбилиси.

Лочошвили пройдет реабилитацию после своей травмы уже в Украине.

Детали трансфера не разглашаются, но Transfermarkt оценивает сумму трансфера в 300 тыс евро.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко перешел из киевского "Динамо" в дортмундскую "Боруссию" за 25 миллионов евро.