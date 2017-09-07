"Мариуполь" ответил "Динамо" на запрос о переносе матча

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. ФК "Мариуполь" отказал ФК "Динамо" в переносе несостоявшегося матча, сообщил вице-президент мариупольцев Андрей Санин.

Напомним, ранее основной состав "Динамо" не поехал в Мариуполь на матч седьмого тура чемпионата Украины. В клубе выразили готовность провести встречу, когда в Мариуполе "нормализуется оперативная обстановка".

"У нас действительно начался диалог с киевлянами. Это факт, отрицать не буду. Было осторожное зондирование на тему — "Ребята, давайте все же отыграем этот матч". Озвучу мнение не только нашего клуба, но и позицию 700 тысяч жителей Мариуполя, которые, увы, стали участниками этого конфликта. Мы тверды как гранит — никаких переговоров не будет, — сказал Санин, передает "Футбол".

Он подчеркнул, что мариупольцы сделают все возможное, чтобы дать уважаемому клубу возможность реабилитироваться.