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    "Мариуполь" ответил "Динамо" на запрос о переносе матча

    (обновлено: )9120
    Вице-президент мариупольцев Андрей Санин отметил, что никаких переговоров не будет по переносу матча с "Динамо" не будет, однако "Мариуполь" сделает все возможное, чтобы дать уважаемому клубу возможность реабилитироваться.
    ФК Мариуполь. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. ФК "Мариуполь" отказал ФК "Динамо" в переносе несостоявшегося матча, сообщил вице-президент мариупольцев Андрей Санин.

    Матч в Мариуполе. Команда ветеранов футбола - ФК Мариуполь
    УНИАН
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    Напомним, ранее основной состав "Динамо" не поехал в Мариуполь на матч седьмого тура чемпионата Украины. В клубе выразили готовность провести встречу, когда в Мариуполе "нормализуется оперативная обстановка".

    "У нас действительно начался диалог с киевлянами. Это факт, отрицать не буду. Было осторожное зондирование на тему — "Ребята, давайте все же отыграем этот матч". Озвучу мнение не только нашего клуба, но и позицию 700 тысяч жителей Мариуполя, которые, увы, стали участниками этого конфликта. Мы тверды как гранит — никаких переговоров не будет, — сказал Санин, передает "Футбол".

    Он подчеркнул, что мариупольцы сделают все возможное, чтобы дать уважаемому клубу возможность реабилитироваться.

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