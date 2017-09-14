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    Фотоленты

    В пику букмекерам. Как "Шахтер" обыграл "Наполи" в Лиге чемпионов

    (обновлено: )3
    Матч Шахтер - Напали. Горняки празднуют забитый гол
    Матч Шахтер - Напали. Горняки празднуют забитый гол
    Матч Шахтер - Напали
    Матч Шахтер - Наполи. Тайсон радуется забитому голу
    Матч Шахтер - Напали
    Матч Шахтер - Напали. Горняки празднуют забитый гол
    Матч Шахтер - Напали
    Матч Шахтер - Напали. Горняки празднуют забитый гол
    Матч "Шахтер" - "Напали". "Горняки" празднуют забитый гол
    Twitter.com/FCShakhtar
    Матч Шахтер - Напали. Горняки празднуют забитый гол
    Букмекеры были уверены в победе гостей из Италии
    Twitter.com/FCShakhtar
    Матч Шахтер - Напали
    Матч "Шахтер" - "Напали"
    Twitter.com/sscnapoli
    Матч Шахтер - Наполи. Тайсон радуется забитому голу
    Матч" Шахтер" - "Наполи". Тайсон радуется забитому голу
    @ChampionsLeague
    Матч Шахтер - Напали
    Матч "Шахтер" - "Напали"
    twitter.com/FCShakhtar
    Матч Шахтер - Напали. Горняки празднуют забитый гол
    Матч "Шахтер" - "Напали"
    twitter.com/FCShakhtar
    Матч Шахтер - Напали
    "Наполи" забил гол с пенальти
    Twitter.com/sscnapoli

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    Матч "Шахтер" - "Напали". "Горняки" празднуют забитый гол

    Донецкий "Шахтер" победил итальянский "Наполи" в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов-2017/18.

    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Associated Press Claude Paris
    Результаты матчей группового этапа Лиги чемпионов, сыгранных в среду

    Матч, прошедший на стадионе "Металлист" в Харькове в среду вечером, закончился победой "горняков" со счетом 2:1. 

    Смотрите также: Красивый дебют. Ярмоленко забил первый гол за "Боруссию"

    Подопечные Паулу Фонсеки открыли счет на 15-ой минуте: после передачи Феррейры отличился Тайсон. Второй гол на 58-ой минуте забил уже сам Феррейра, эффектно переправив мяч в ворота головой после навеса Степаненко.

    Понервничать украинцев заставил Милик, который на 71-ой минуте реализовал пенальти.  

    Напомним, букмекеры ставили на победу итальянцев.

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