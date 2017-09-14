В пику букмекерам. Как "Шахтер" обыграл "Наполи" в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" победил итальянский "Наполи" в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов-2017/18.

Матч, прошедший на стадионе "Металлист" в Харькове в среду вечером, закончился победой "горняков" со счетом 2:1.

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Подопечные Паулу Фонсеки открыли счет на 15-ой минуте: после передачи Феррейры отличился Тайсон. Второй гол на 58-ой минуте забил уже сам Феррейра, эффектно переправив мяч в ворота головой после навеса Степаненко.

Понервничать украинцев заставил Милик, который на 71-ой минуте реализовал пенальти.

Напомним, букмекеры ставили на победу итальянцев.