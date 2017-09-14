Результаты матчей группового этапа Лиги чемпионов, сыгранных в среду

КИЕВ, 145 сен — РИА Новости Украина. В среду, 13 сентября, состоялись стартовые матчи группового этапа Лиги чемпионов-2017/18 в квартетах E, F, G и H.
В домашнем матче донецкий "Шахтер" не без труда обыграл итальянский "Наполи" со счетом 2:1, а экс-капитан киевского "Динамо" красиво дебютировал за дортмундскую "Боруссию".
Результаты матчей, сыгранных в среду:
Группа E: "Марибор" – "Спартак" – 1:1 (Бохар, 85 – Самедов, 59); "Ливерпуль" – "Севилья" – 2:2 (Фирмино, 21, Салах, 37 – Бен-Йеддер, 5, Корреа, 72).
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Группа F: "Шахтер" – "Наполи" – 2:1 (Тайсон, 15, Феррейра, 58 – Милик, 71 (с пенальти)); "Фейеноорд" – "Манчестер Сити" – 0:4 (Стоунз, 2, 63, Агуэро, 10, Жезус, 25).
Группа G: "Лейпциг" – "Монако" – 1:1 (Форсберг, 32 – Тилеманс, 34); "Порту" – "Бешикташ" – 1:3 (Тошич, 21 (автогол) – Талиска, 13, Тосун, 28, Бабел, 86).
Группа H: "Реал" – АПОЭЛ – 3:0 (Роналду, 12, 51 (с пенальти), Рамос, 61); "Тоттенхэм" – "Боруссия" Дортмунд – 3:1 (Сон, 4, Кейн, 15, 60 – Ярмоленко, 11).
Результаты матчей,сыгранных во вторник, 12 сентября, смотрите здесь.