Результаты матчей группового этапа Лиги чемпионов, сыгранных в среду

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Второй игровой день в Лиге чемпионов принес украинским болельщикам как минимум два приятных сюрприза. Во-первых, донецкий "Шахтер" завоевал три очка, победив "Наполи", а во-вторых, экс-"динамовец" Ярмоленко отличился в первом матче за "Боруссию".