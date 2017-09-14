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    "Шахтер" vs "Наполи". Все голы и лучшие моменты матча

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    Подопечные Паулу Фонсеки открыли счет на 15-ой минуте: после передачи Феррейры отличился Тайсон. Второй гол на 58-ой минуте забил Феррейра. Итальянцы сумели сократить отставание, реализовав пенальти.

    Шахтер - Наполи 2-1 - Обзор Матча Лиги Чемпионов 13⁄09⁄2017 HD от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ. SPORT-LIFE (FOOTGOL TV) - "Подпишись на канал" на Rutube.

    Футбольные обзоры

    Донецкий "Шахтер" побеждает итальянский "Наполи" в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов-2017/18.

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    Матч, прошедший на стадионе "Металлист" в Харькове в среду вечером, закончился победой "горняков" со счетом 2:1. 

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    Подопечные Паулу Фонсеки открыли счет на 15-ой минуте: после передачи Феррейры отличился Тайсон. Второй гол на 58-ой минуте забил уже сам Феррейра, эффектно переправив мяч в ворота головой после навеса Степаненко.

    Понервничать украинцев заставил Милик, который на 71-ой минуте реализовал пенальти.  

    Напомним, букмекеры ставили на победу итальянцев.

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