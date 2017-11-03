Дело рюкзаков дискредитирует идеалы Майдана – Павловский

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Все фигуранты "дела о рюкзаках" отпущены под личное обязательство. Такие меры пресечения в среду, 1 ноября, до позднего вчера утверждал Соломенский районный суд Киева. Первому меру пресечения — в виде освобождения под личное обязательство избрали сыну главы МВД Александру Авакову. Его обязали носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и не выезжать из города без ведома следственных органов. Также суд отклонил ходатайство защиты и признал задержание Авакова-младшего законным.

Кроме того, журналист и советник главы МВД Станислав Речинский на своей странице в Facebook обнародовал документы, свидетельствующие, что НАБУ, которое расследует дело рюкзаков, в апреле этого года закупило у того же предпринимателя спортивных костюмов на 340 тысяч гривен.

О том, можно ли это назвать войной компроматов, высказался директор Института информационного общества Ярослав Павловский в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Это еще не война компроматов, это пока попытки забросать нечистотами политических оппонентов. Это еще не целенаправленная кампания без какого долгосрочного результата, это пока деятельность по принципу "сам дурак". (…) Такая деятельность приведет к тотальной дискредитации властной модели, в принципе, и к дискредитации идеалов Майдана. Сейчас это цинично звучит или банально звучит, а для тех, кто там был, кто в АТО ездил, это серьезная проблема, потому что допустить дискредитации этих идеалов — это значит, что надо пересмотреть вообще политическую историю, это очень неправильно. К сожалению, все участники всех этих событий и приводят постепенно к таким последствиям", — считает эксперт.

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Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.