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    Общество

    Турчинов поставил ВСУ задачу усилить меры безопасности в Донбассе

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (184)

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    Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов поставил задачи по усилению мер для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в Донбассе.
    Александр Турчинов в Донбассе
    Аппарат СНБО Украины

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов провел совещание с военным руководством в Донбассе, на котором поставил задачу усилить меры безопасности, чтобы снизить потери среди силовиков, сообщает пресс-служба СНБО.

    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich
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    "Учитывая значительные потери за сутки, которые прошли два дня назад (четверо погибших, четверо раненых), секретарь СНБО Украины поставил задачи по усилению мер для сохранения жизни и здоровья военнослужащих", — говорится в сообщении.

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    По данным СНБО, Турчинов провел совещание относительно готовности силовиков к выполнению боевых задач в условиях осенне-зимнего периода. В частности, он заслушал доклад по вопросам обеспечения военных зимней одеждой, обустройству и утеплению мест для размещения и обогрева, банно-прачечного обслуживания, медицинского обеспечения личного состава и готовности техники к эксплуатации в условиях низких температур. Кроме того, обсуждался вопрос обеспечения передовых позиций оружием и военной техникой.

    После совещания Турчинов выехал в район Светлодарской дуги.

    Аппарат СНБО Украины
    Александр Турчинов в Донбассе

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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