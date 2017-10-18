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    Ситуация накаляется. Турчинов перенес визит в штаб-квартиру НАТО

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (130)

    (обновлено: )107831
    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов перенес визит в штаб-квартиру НАТО из-за нестабильной ситуации в центре Киева.
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    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов перенес визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где планировалась его встреча с генсеком альянса, передает агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

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    "Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов перенес визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Как ранее планировалось, секретарь СНБО должен был председательствовать от украинской стороны на заседании комиссии Украина-НАТО в среду, 18 октября. Кроме того, планировалась встреча Турчинова с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", — говорится в сообщении агентства.

    Свой визит Турчинов перенес на фоне нестабильной ситуации в центре Киева, где у Верховной рады со вторника начались митинги и установили палаточный городок.

    Накануне несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

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