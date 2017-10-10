Турчинов рассказал, кому можно ездить в Россию

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Ездить в Россию целесообразно только разведчикам и шпионам, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Вы знаете, когда страна будет признана агрессором, то туда могут ездить только разведчики и шпионы. Да или нет? Когда он разведчик, мы найдем, как его туда переправить. Когда шпион – я думаю, нечего делать, когда он выполняет отдельные функции.(…) К большому сожалению, у нас активно работает "пятая колонна", которая активно работает на дестабилизацию в стране, координируется и финансируется российскими спецслужбами. В том числе… это касается и чисто террористических актов, которые готовятся в Российской Федерации спецслужбами и реализуются на украинской территории", – цитирует Украинская правда Турчинова.

"Безусловно, после признания страны агрессором – ну, ездить в страну-агрессора, я считаю, могут только люди, которые выполняют специфические функции", – добавил секретарь СНБО.

Напомним, депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)", которым предлагается временного ограничить право украинцев на выезд в Россию.

Авторами законодательной инициативы являются народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный депутат Андрей Денисенко.

Ранее глава СБУ Василий Грицак предложил запретить украинским политикам и чиновникам поездки в Россию. Ведомство сообщило, что подготовило соответствующий законопроект и инициирует его общественное обсуждение. СБУ сообщила, что предлагает, в частности, ввести за поездки уголовную ответственность на срок до шести лет.