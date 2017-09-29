Турчинов оценил ущерб нанесенный Украине российской "киберагрессией"

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на встрече со спецпомощником президента США по вопросам кибербезопасности Джошем Стайманом обсудил сотрудничество в сфере кибербезопасности, сообщила в пятницу пресс-служба СНБО.

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"Во время встречи стороны обсудили вопросы украинско-американского сотрудничества в сфере кибербезопасности. По словам Турчинова, Россия уже четвертый год ведет против Украины гибридную войну, одним из элементов которой является киберагрессия", — говорится в сообщении.

Как заявил Турчинов, Украина выдержала несколько кибератак. "Ущерб, нанесен нашей стране, оценивается в десятки миллионов долларов… Для обеспечения системного противодействия киберугрозам СНБО Украины принял Стратегию кибербезопасности", — цитирует секретаря СНБО пресс-служба.

Стороны также обсудили меры, которые приняла Украина по защите своего киберпространства, в частности, запрет некоторых программных продуктов, социальных сетей и информационных ресурсов РФ.

"Украина имеет непосредственный опыт противостояния гибридной агрессии, и США заинтересованы в его анализе и изучении", — цитирует Стаймана пресс-служба. Турчинов, в свою очередь, отметил, что Украина и США, объединив усилия, могут эффективно противодействовать любым киберугрозам.

В мае президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.