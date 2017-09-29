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    Турчинов оценил ущерб нанесенный Украине российской "киберагрессией"

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    Свой-чужой. Культурная война в Украине (416)

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    По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, Россия уже четвертый год ведет против Украины гибридную войну, "одним из элементов которой является киберагрессия".
    Александр Турчинов на заседании СНБО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на встрече со спецпомощником президента США по вопросам кибербезопасности Джошем Стайманом обсудил сотрудничество в сфере кибербезопасности, сообщила в пятницу пресс-служба СНБО.

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    "Во время встречи стороны обсудили вопросы украинско-американского сотрудничества в сфере кибербезопасности. По словам Турчинова, Россия уже четвертый год ведет против Украины гибридную войну, одним из элементов которой является киберагрессия", — говорится в сообщении.

    Как заявил Турчинов, Украина выдержала несколько кибератак. "Ущерб, нанесен нашей стране, оценивается в десятки миллионов долларов… Для обеспечения системного противодействия киберугрозам СНБО Украины принял Стратегию кибербезопасности", — цитирует секретаря СНБО пресс-служба.

    Стороны также обсудили меры, которые приняла Украина по защите своего киберпространства, в частности, запрет некоторых программных продуктов, социальных сетей и информационных ресурсов РФ.

    "Украина имеет непосредственный опыт противостояния гибридной агрессии, и США заинтересованы в его анализе и изучении", — цитирует Стаймана пресс-служба. Турчинов, в свою очередь, отметил, что Украина и США, объединив усилия, могут эффективно противодействовать любым киберугрозам.

    В мае президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

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