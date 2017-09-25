Турчинов рассказал о готовности РФ к "мощной континентальной войне"

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов рассказал делегации парламента Канады во главе с председателем оборонного комитета Стивеном Фюром о готовности России к "ведению мощной континентальной войны".

"Последний этап учений ("Запад-2017" – Ред.) был посвящен проверке боеготовности ядерной триады, были отработаны воздушные, наземные и морские ее составляющие. Тем самым (президент РФ Владимир) Путин демонстрирует готовность к ведению мощной континентальной войны", — приводит пресс-служба СНБО слова Турчинова.

Стратегические учения "Запад-2017" прошли с 14 по 20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составила 12,7 тысячи военнослужащих.

Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.

Как ранее заявлял МИД РФ, комментируя опасения по поводу обеспечения транспарентности учений, общая численность личного состава и техники не будет превышать уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года ОБСЕ ("О мерах укрепления доверия и безопасности"). Россия 13 июля на заседании Совета Россия-НАТО (СРН) провела для стран-членов альянса брифинг о предстоящих учениях. Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса заявила РИА Новости, что Россия и Белоруссия обеспечили транспарентность в связи с учениями.