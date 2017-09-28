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    Турчинов о пожарах на базах. Удар по обороноспособности Украины

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    По словам Александра Турчинова, принципиально важно привлечь к ответственности виновных, "начиная от начальника генштаба и по вертикали всех тех, кто отвечает за оборону...страны".
    Александр Турчинов
    Facebook СНБО

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Пожары на арсеналах Украины в 2017 году нанесли серьезный удар по обороноспособности страны, уничтожена значительная часть боеприпасов, сообщил в четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Калиновка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Cпасатели уже третий день тушат масштабный пожар на военном складе под Винницей. Власти сообщали, что в ходе ЧП уничтожено около трети боеприпасов. Ранее загорелся склад Минобороны около Мариуполя. В марте серьезный пожар произошел на военных складах в Балаклее Харьковской области. Тогда из-за взрыва боеприпасов погиб один человек, еще пятеро человек пострадали.

    "В течение этого года во время уничтожения фактически арсенала в Балаклее, этого пожара в Калиновке мы потеряли огромное количество боеприпасов. Украине нанесен наибольший удар с начала войны, удар по нашей обороне, по нашей обороноспособности", — сказал Турчинов на брифинге, который транслировало украинское телевидение.

    Турчинов добавил, что для него является принципиальным привлечение к ответственности виновных, "начиная от начальника генштаба и по вертикали всех тех, кто отвечает за оборону нашей страны". Он добавил, что ситуация с пожаром на складах показала "неспособность Украины защищать свои стратегические арсеналы, и поэтому возникает вопрос о качестве защиты страны".

    Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По данным Минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Утром в четверг наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов.

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