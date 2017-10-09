В Раде предложили ограничить поездки украинцев в РФ

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект, которым предлагается временного ограничить право украинцев на выезд в Россию.

Полный текст законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)" на сайте Рады пока отсутствует.

Авторами законодательной инициативы являются народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный депутат Андрей Денисенко.

Ранее глава СБУ Василий Грицак предложил запретить украинским политикам и чиновникам поездки в Россию.

Ведомство сообщило, что подготовило соответствующий законопроект и инициирует его общественное обсуждение. СБУ сообщила, что предлагает, в частности, ввести за поездки уголовную ответственность на срок до шести лет.

Как сообщалось ранее, в Министерстве иностранных дел России огорчены, что Украина, "страна, которая не так давно с помпой приняла закон об осуждении тоталитарных режимов, сама постепенно превращается в полицейское государство".