наверх
19.08.201714:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России прокомментировали ситуацию с поездкой украинских школьников в РФ

    (обновлено: )49033
    Пресс-секретарь Россотрудничества заявил, что программа Россотрудничества "Здравствуй, Россия!" является ежегодной и проводится уже много лет как для детей с Украины, так и для школьников из других стран.
    Флаги Украины и России
    КГГА

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Россотрудничества Сергей Шатунов прокомментировал ситуацию с учительницей, которая повезла украинских школьников в Россию.

    День русского языка отметили в Киеве
    РИА Новости Украина
    День русского языка отметили в Киеве

    По словам Шатунова, проблема возникла из-за того, что кто-то в Украине "возбудился", увидев информацию о поездке детей, хотя в действительности никакой проблемы в этом нет, информирует RT.

    "Это просто люди, которые во всём ищут какую-то глупость. Им почему-то не понравилось, что дети могут поехать в Российскую Федерацию, изучать, как живёт наша страна, и рассказывать, как живёт их страна", — сказал Шатунов.

    По его словам, программа Россотрудничества "Здравствуй, Россия!" является ежегодной и проводится уже много лет как для детей с Украины, так и для школьников из других стран.

    "Они приехали в Москву и Санкт-Петербург, они ходят в Эрмитаж, они ходят в Кремль, знакомятся со своими сверстниками из других стран, рассказывают, что такое современная Украина. Им рассказывают про другие страны", — добавил Шатунов.

    Напомним, 12 августа стало известно, что около 70 учеников украинских школ поехали в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!". Вывоз украинских детей в Россию вызвал возмущение украинских политиков.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на месте теракта в Барселоне
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    Драка местных жителей с патрульными в Черновцах
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Кошка писает в лоток с сахаром в супермаркете
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину