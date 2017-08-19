В России прокомментировали ситуацию с поездкой украинских школьников в РФ

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Россотрудничества Сергей Шатунов прокомментировал ситуацию с учительницей, которая повезла украинских школьников в Россию.

По словам Шатунова, проблема возникла из-за того, что кто-то в Украине "возбудился", увидев информацию о поездке детей, хотя в действительности никакой проблемы в этом нет, информирует RT.

"Это просто люди, которые во всём ищут какую-то глупость. Им почему-то не понравилось, что дети могут поехать в Российскую Федерацию, изучать, как живёт наша страна, и рассказывать, как живёт их страна", — сказал Шатунов.

По его словам, программа Россотрудничества "Здравствуй, Россия!" является ежегодной и проводится уже много лет как для детей с Украины, так и для школьников из других стран.

"Они приехали в Москву и Санкт-Петербург, они ходят в Эрмитаж, они ходят в Кремль, знакомятся со своими сверстниками из других стран, рассказывают, что такое современная Украина. Им рассказывают про другие страны", — добавил Шатунов.

Напомним, 12 августа стало известно, что около 70 учеников украинских школ поехали в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!". Вывоз украинских детей в Россию вызвал возмущение украинских политиков.