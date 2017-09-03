ГПУ: власти Украины могут наказывать чиновников за поездки в РФ

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Власти могут привлекать государственных чиновников к дисциплинарной ответственности за поездки в Россию, заявил начальник департамента спецрасследований генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк.

По его словам, для введения уголовной ответственности Киеву нужно на законодательном уровне определить страну-агрессора.

"Невозможно вводить ответственность, пока нет юридического определения страны-агрессора и наделения статуса Российской Федерации или другой страны, если мы хотим ввести ответственность за поездки туда. В то же время, если говорить о государственных чиновниках, правоохранителях, то на сегодня ничего не запрещает руководителям ведомств выдавать внутренние приказы об информировании о поездках, и если это было совершено без соглашения руководства, то привлекать к дисциплинарной ответственности, в том числе к увольнению. Такой способ контроля госчиновников возможен", — сказал Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина".

Глава СБУ Василий Грицак в субботу сообщил, что он выступает за запрет и введение уголовной ответственности за посещение России украинскими депутатами, политиками и общественными деятелями.

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу подписал указ о введении в действие решения СНБО от 10 июля, которым предусматривается введение с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе.