наверх
03.09.201710:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    ГПУ: власти Украины могут наказывать чиновников за поездки в РФ

    (обновлено: )14303
    В ГПУ отметили, что ничего не запрещает руководителям ведомств выдавать внутренние приказы об информировании о поездках чиновников в РФ, и если это было совершено без соглашения руководства, то привлекать к дисциплинарной ответственности.
    Здание ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Власти могут привлекать государственных чиновников к дисциплинарной ответственности за поездки в Россию, заявил начальник департамента спецрасследований генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк.

    Пресс-конференция. Архивное фото
    JOE KLAMAR / AFP
    Свобода слова по-украински. ЧП и скандалы с журналистами РФ в Украине

    По его словам, для введения уголовной ответственности Киеву нужно на законодательном уровне определить страну-агрессора.

    "Невозможно вводить ответственность, пока нет юридического определения страны-агрессора и наделения статуса Российской Федерации или другой страны, если мы хотим ввести ответственность за поездки туда. В то же время, если говорить о государственных чиновниках, правоохранителях, то на сегодня ничего не запрещает руководителям ведомств выдавать внутренние приказы об информировании о поездках, и если это было совершено без соглашения руководства, то привлекать к дисциплинарной ответственности, в том числе к увольнению. Такой способ контроля госчиновников возможен", — сказал Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина".

    Глава СБУ Василий Грицак в субботу сообщил, что он выступает за запрет и введение уголовной ответственности за посещение России украинскими депутатами, политиками и общественными деятелями.

    Президент Украины Петр Порошенко в пятницу подписал указ о введении в действие решения СНБО от 10 июля, которым предусматривается введение с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии