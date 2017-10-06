Украина превращается в полицейское государство - МИД РФ

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Украина, которая не так давно приняла закон об осуждении тоталитарных режимов, сама постепенно превращается в полицейское государство, так в российском МИД прокомментировали внесение Верховной Радой изменений в закон "О гастрольной деятельности в Украине", ограничивающих возможность российских артистов гастролировать по стране.

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"Украинские законотворцы, видимо, в очередном припадке паранойи сочли российских деятелей культуры "тайным оружием Москвы" и боятся, что их концерты и спектакли подорвут территориальную целостность Украины… Печально, что страна, которая не так давно с помпой приняла закон об осуждении тоталитарных режимов, сама постепенно превращается в полицейское государство. СБУ, инициируя все эти запреты и ограничения, фактически способствует введению в стране "железного занавеса", — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В министерстве отметили, что "в некогда дружественной стране стало "доброй" традицией, не считаясь с интересами собственного народа, вести оголтелую борьбу со всем российским – язык, печатная продукция, телевидение, радио, пресса, интернет-сайты".

"Теперь в этом ряду – артисты. Что дальше? Дойдет ли до того, что само слово "Россия" окажется под запретом?" — говорится в заявлении.

Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд в Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.