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    Общество

    Грицак: у СБУ нет средств на АТО

    (обновлено: )43401
    Грицак отметил, что АТО является армейской операцией, которой должен руководить армейский штаб, которому подконтрольны сухопутные войска, военно-морские силы и другие военные спецподразделения.
    Василий Грицак
    УНИАН

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. У СБУ нет средств для управления операцией на Донбассе, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время брифинга во вторник, отвечая на вопрос журналистов, уменьшатся ли полномочия СБУ после принятия закона о реинтеграции Донбасса.

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    Грицак отметил, что АТО является армейской операцией, которой должен руководить армейский штаб, которому подконтрольны сухопутные войска, военно-морские силы и другие военные спецподразделения.

    "В СБУ нет средств для управления контртеррористической операцией на Востоке Украины, потому что это, в первую очередь, армейская операция, которая требует применения сил и средств, которых нет у Службы безопасности", — сказал Грицак.

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    По его мнению, законопроект о реинтеграции Донбасса стабилизирует ситуацию на Донбассе, поскольку позволит более скоординировано управлять спецоперацией, но это не уменьшит функций и полномочий СБУ.

    Парламент Украины ранее продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса. При этом указывается, что особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. Также Рада утвердила в первом чтении предложенный президентом Украины закон о реинтеграции Донбасса. Ожидается, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение парламента во втором чтении на следующей парламентской неделе, которая начнется 17 октября.

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