Электроснабжение Крыма и Кубани достигло пика возможностей

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Объединенная энергосистема (ОЭС) юга РФ исчерпала технические возможности для обеспечения сложившегося рекордного уровня электропотребления в Крыму и на Кубани, говорится в сообщении "Системного оператора Единой энергосистемы" (СО ЕЭС, осуществляет оперативно-диспетчерское управление).

Во вторник Минэнерго РФ сообщило, что потребление электрической мощности в Крыму из-за жары побило предыдущий рекорд, установленный в 2012 году, превысив его на 6%. В первую очередь это связано с активным использованием кондиционеров в условиях экстремально высоких температур в пик курортного сезона. Чтобы справиться с дефицитом в пиковые часы энергопотребления, энергетики вводят графики временного отключения электроэнергии.

Рекорды бьет и потребление электрической мощности в целом на юге страны, говорится в сообщении СО ЕЭС. 8 августа в ОЭС Юга потребление достигло 15,75 тысячи МВт, превысив предыдущий рекорд на 6%. В Кубанской энергосистеме в течение трех дней подряд фиксируются рекордные значения потребления мощности за весь период ее существования.

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"В существующих условиях в ОЭС Юга исчерпаны технические возможности для обеспечения необходимого уровня потребления в Крымской и Кубанской энергосистемах", — говорится в сообщении. В нем отмечается, что введение графиков отключения — единственный способ обеспечить стабильную работу, избежав длительного выхода из строя энергооборудования, перегрузки электросетей.

При этом, как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе, СО ЕЭС считает очень важным соблюдение сроков ввода в эксплуатацию линии электропередачи 500 кВ "Ростовская — Тамань", которая значительно повысит надежность энергоснабжения региона, а также объявление конкурса и строительство электростанции в Тамани.

О необходимости строительства электростанции на юго-западе Краснодарского края в СО ЕЭС говорили давно, предупреждая об угрозе нарушения электроснабжения. Минэнерго РФ, по последним озвученным данным, может объявить конкурс на строительство электростанции этим летом.

Накануне было восстановлено в полном объеме электроснабжение жителей Крыма и Севастополя, где в результате временного отключения более 108 тысяч человек остались без электричества.