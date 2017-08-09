Правила вывоза личных вещей из Крыма собираются упростить

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Кабинет Министров на ближайшем заседании может рассмотреть постановление, которое упростит перевозку личных вещей через административную границу с Крымом.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сказал министр по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

По его словам, профильное министерство в течение года добивалось внесения изменений в перечень товаров для личного пользования, которые было разрешено вывозить с полуострова.

"Постоянно какое-то ведомство против. Сначала Минфин, потом Минюст. Самая большая сейчас преграда – Государственная фискальная служба, которая категорически против изменений в постановлении", – рассказал министр.

"Наша позиция такова: это должно быть урегулировано по отдельной процедуре, не ссылаясь на законодательство, регулирующее порядок пересечения госграницы. Это не госграница, а просто административная граница. Люди до сих пор хотят уезжать из Крыма", – отметил Черныш.

По его словам, упрощение порядка вывоза вещей блокировали некоторые пункты закона о создании в Крыму свободной экономической зоны Украины.

"Мы разработали законопроект, предлагаем изменения, чтобы отменить свободную экономическую зону "Крым". Некоторые говорят, что это не нужно, надо оставить все, как есть. Законопроект внесли на рассмотрение всех министерств и ведомств", – заявил министр.

Ранее народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин заявил, что Украина вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, но сделать то же самое с Крымом будет тяжелее.