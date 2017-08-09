Глава МИД резко ответил на заявление немецкого политика по Крыму

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал немецкого политика, лидера Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера, который ранее призывал развивать отношения с Россией и временно забыть о ситуации с Крымом, передает Bild.

"Мы очень обеспокоены тем, что некоторые политики снова и снова пытаются игнорировать явные нарушения прав человека или даже их оправдывать, как это делает сейчас лидер СвДП Кристиан Линднер. Этим они поощряют агрессора на дальнейшие злодеяния и становятся соучастниками преступлений Путина", — отметил он.

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Также Климкин призвал добиваться "освобождения Крыма" любыми политическими и дипломатическими методами. По поводу санкций он считает, что их нужно ужесточить.

Напомним, ранее Линднер предложил постепенно ослаблять санкции против России, поощряя "промежуточные позитивные шаги", а вопрос с Крымом призвал рассматривать как временное решение на неопределенный срок.