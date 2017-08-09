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    "Спасибо за рекламу": в Крыму ответили на призывы не ездить в Россию

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (161)

    70050
    Как заявили в Крыму, комментируя слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, "задача украинской стороны - организовать нормальный таможенный проход".
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Зампред Госсовета Крыма Ремзи Ильясов прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что украинцы "должны идти в Европу" и им "нечего ездить" в Россию или в Донбасс. Об этом сообщает RT.

    Флаги Украины и России
    КГГА
    Украина – Россия. Группа крови на рукаве, по шву - граница

    "Всё это — нагнетание страха (среди украинцев — Ред.). Не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать. Задача украинской стороны, если они любят своих граждан, — организовать нормальный таможенный проход. Если ты собираешься закрываться от всего, ты становишься тем продуктом, который интересен. Спасибо за рекламу, как говорится. Я нормально отношусь к украинскому народу. Ну есть там пара монархистов, которые по-своему трактуют эти ситуации. Ну бог с ними, время всё покажет", — сказал Ильясов.

    Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинцам не за чем ездить в Россию, а также на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, кроме как навестить своих родственников.

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