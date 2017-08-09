"Спасибо за рекламу": в Крыму ответили на призывы не ездить в Россию

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Зампред Госсовета Крыма Ремзи Ильясов прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что украинцы "должны идти в Европу" и им "нечего ездить" в Россию или в Донбасс. Об этом сообщает RT.

"Всё это — нагнетание страха (среди украинцев — Ред.). Не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать. Задача украинской стороны, если они любят своих граждан, — организовать нормальный таможенный проход. Если ты собираешься закрываться от всего, ты становишься тем продуктом, который интересен. Спасибо за рекламу, как говорится. Я нормально отношусь к украинскому народу. Ну есть там пара монархистов, которые по-своему трактуют эти ситуации. Ну бог с ними, время всё покажет", — сказал Ильясов.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинцам не за чем ездить в Россию, а также на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, кроме как навестить своих родственников.