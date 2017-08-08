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    Политика

    Омелян назвал виновных в потере Крыма

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (159)

    (обновлено: )37807
    По мнению министра инфраструктуры, стратегической ошибкой было позволять российским пенсионерам и другим россиянам оставаться в Крыму жить и получать российскую пенсию на украинской территории.
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев потерял контроль над Крымом из-за того, что пенсионеры на полуострове всегда имели возможность получать российскую пенсию пишет "Обозреватель".

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    "Я считаю, что было стратегической ошибкой в свое время, когда мы позволили российским пенсионерам и другим россиянам оставаться в Крыму жить и получать российскую пенсию на украинской территории. И именно эта "голота" выполнила задание Кремля по аннексии Крыма", — заявил Омелян.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Повседневная жизнь

    Ранее во время визита в Киев генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что международное сообщество недостаточно поддерживает Украину в вопросе помощи переселенцам. 

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