Омелян назвал виновных в потере Крыма

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев потерял контроль над Крымом из-за того, что пенсионеры на полуострове всегда имели возможность получать российскую пенсию пишет "Обозреватель".

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"Я считаю, что было стратегической ошибкой в свое время, когда мы позволили российским пенсионерам и другим россиянам оставаться в Крыму жить и получать российскую пенсию на украинской территории. И именно эта "голота" выполнила задание Кремля по аннексии Крыма", — заявил Омелян.

Ранее во время визита в Киев генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что международное сообщество недостаточно поддерживает Украину в вопросе помощи переселенцам.