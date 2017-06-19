Кабмин начал подготовку к следующему отопительному сезону

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Кабинет министров начал подготовку к следующему отопительному сезону, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе селекторного совещания.

"Хочу подчеркнуть, что и следующий отопительный сезон пройдем нормально, стабильно и качественно", — сказал Гройсман, отметив, что четырех месяцев достаточно для подготовки к новому отопсезону.

Кабинет министров Украины на минувшей неделе принял решение продлить еще на месяц чрезвычайные меры в энергетике, которые были введены из-за дефицита угля антрацитовой группы.

Чрезвычайные меры в энергетике были введены в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Так, Кабмин каждый месяц принимает решение о продлении действия чрезвычайных мер. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. Ряд украинских электрогенерирующих предприятий уже наладили импорт антрацита из ЮАР.