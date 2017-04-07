наверх
07.04.201716:07
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    Общество

    Во Львове из-за похолодания снова начали отопительный сезон

    (обновлено: )62
    Во Львове отопительный сезон был завершен 31 марта. Но в связи с похолоданием городской голова принял решение его возобновить.
    Батарея
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Во Львове в связи со снижением температуры воздуха в пятницу возобновили отопительный сезон, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

    "Готовится распоряжение городского головы согласно которому с сегодняшнего дня, 7 апреля, будет восстановлено отопительный сезон во Львове.(…) Согласно распоряжению городского головы, от 31 марта во Львове приостановлено отопительный сезон", — сообщает горсовет.

    Читайте также: Хозяйке на заметку: правила безвиза для украинцев

    Накануне в Гидрометцентре сообщили, что в Украину идет похолодание и дожди.


    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    "Торнадовцев" доставили в суд под охраной автоматчиков. Видео
    Дело "Торнадо": судный день
    Павел Климкин. Архивное фото
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ