Во Львове из-за похолодания снова начали отопительный сезон

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Во Львове в связи со снижением температуры воздуха в пятницу возобновили отопительный сезон, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Готовится распоряжение городского головы согласно которому с сегодняшнего дня, 7 апреля, будет восстановлено отопительный сезон во Львове.(…) Согласно распоряжению городского головы, от 31 марта во Львове приостановлено отопительный сезон", — сообщает горсовет.

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Накануне в Гидрометцентре сообщили, что в Украину идет похолодание и дожди.



