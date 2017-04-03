Эксперт подводит итоги отопительного сезона

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Киеве первого апреля — конец отопительного сезона. Накануне соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Виталий Кличко. Завершение отопительного сезона, как и его старт, продлится около семи дней. Во Львове и Одессе отопления выключили еще 31 марта.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook опубликовала прогноз на первые апрельские выходные. Она сообщила, что в столице осадков не ожидается, а температура воздуха будет в субботу +12…+18 градусов, а в воскресенье, второго апреля, столбик термометра поднимется до 20 градусов. Периодов резкого похолодания, как в марте, во втором весеннем месяце уже не будет.

Итоги отопительного сезона в эфире радиостанции Голос Столицы подвел генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які найпомітніші події цього опалювального сезону? Чим він запам’ятався? Всі експерти сходяться на тому, що нам пощастило – зима була теплою, ви погоджуєтесь?

— Це не зовсім правда, бо ця зима була холодніша за дві минулі, і середньодобова температура цієї зими була на 4 градуси нижче, ніж двох попередніх років, але при цьому можемо казати, що сезон пройдено вдало, з точки зору тих ресурсів газу, які були необхідні, Україна була повністю забезпечена. Більш того, ми вийшли з сезону з цілком пристойними запасами газу в сховищах. Можна похвалити команду "Нафтогазу" за те, що їх розрахунки і їх зусилля були не були марними.

Розкажіть про ці запаси, що залишилось у сховищах?

— У нас залишилося трохи більше за 8 млрд кубометрів, і вже в середині березня насправді "Нафтогаз" почав поступову закачку газу до сховищ, паралельно "Укргазвидобування" – державна компанія, яка видобуває газ в Україні – збільшує видобуток внутрішнього газу, і це теж дуже добрий сигнал, тому з точки зору газової складової все гаразд. Набагато гірше це, на жаль, з енергоефективністю, бо цього року, на відміну від двох попередніх років, ми можемо сказати, що споживання газу населенням, на жаль, зросло. Зрозуміло, що температури були нижчі, але, тим не менш, багато експертів вважають, що той тренд на зниження споживання газу, який задали попередні два роки, не буде триматись – ні, я впевнений, що через систему субсидій, перш за все, тому що вона зовсім не стимулює скорочувати споживання. А зараз ще один потужний удар – це абонплата за газ, яка введена Національною комісією з регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг, це абонплата, яку будуть тепер сплачувати українці за підключення до газу. Чесно кажучи, у мене враження, що держава хоче вбити тему енергетичної ефективності і протистоїть зростанню рівня енергетичної безпеки в Україні як тільки може.

То люди винні в енергонеефективності, передусім саме населення?

— Справа в тому, що промисловість скоротила споживання газу на кілька відсотків, але скоротила, а от серед населення, навпаки, виросло це споживання. Зрозуміло, що зима була холодніша, і це пояснює певні речі, але все одно цей тренд є дуже неприємним, ми маємо скорочувати споживання, ми маємо скорочувати споживання тепла, ми маємо скорочувати безпосередньо споживання газу, якщо ми хочемо прийти хоча б до середньоєвропейських показників в цій сфері.

Система регулювання тепла у батареях не налагоджена у більшості будинків, як з цим бути?

— На жаль, старі будинки потребують того, щоб на них встановлювали так звані індивідуальні теплові пункти або хоча б лічильники, які дозволяють регулювати подачу тепла, тому що це дійсно один з головних чинників, через який зростає споживання газу. Наприклад, у будинку, де я живу, ми всі разом організували ОСББ, і десь вже приблизно з місяць тому ми загальним рішенням знизили максимально споживання тепла нашим будинком – це і рахунки знизило значно, і одночасно у нас не було занадто спекотно в квартирах, то це був такий подвійний виграш. І я дуже сподіваюсь, що і кияни, і мешканці інших міст, які живуть у багатоквартирних будинках будуть об’єднуватись, і будуть приймати рішення на свою користь, знижуючи споживання тепла і, відповідно, споживання газу, тому що тепло в нас генерується здебільшого через газ.

Чи економічно виправданим виявилось таке зростання тарифів цього року на опалення?

— Тариф залежить від ціни на газ, перш за все, але не тільки. Є фактично три складові. З одного боку, скільки коштує газ, з якого згенерували тепло, так він коштує стільки, скільки він коштує, це ринкова ситуація, ми купляємо газ, нікуди ми від цього не подінемось. Але далі є багато способів його зекономити. Сьогодні в нас дуже неефективні котельні, котли, які працюють по 30-40 років, вони є дуже неефективні, вони витрачають на 12, 15, 18% газу, ніж треба. Далі в нас в дуже поганому стані знаходяться труби, по яких передається тепло, на жаль, їх треба перекладати, їх треба оновлювати, і на це мають бути спрямовані зусилля місцевої влади. У деяких містах України місцева влада дуже ефективно з цим працює, і вже вистачає міст, де реально тарифи або, щонайменше, на тепло стабілізовані протягом останніх року-півтора, і при цьому місто не має жодних боргів за газ, або навіть знижуються тарифи через те, що перекладені труби, через те, що нові котельні, і споживання газу на виробництво цього тепла зменшується, і тепло стає дешевшим. Тому позитивних прикладів вистачає, з одного боку, але з іншого боку це ще не стало такою загальною картиною, і, наприклад, для Києва це шалена проблема.

Ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что экономия, о которой объявил "Нафтогаз", весьма условная, поскольку на закупку газа в 2017 году придется потратить на 20% больше, чем в 2016 году.