наверх
18.04.201723:05
Курсы валют НБУ
  • EUR28.50- 0.06
  • USD26.81- 0.05
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве не возобновят отопительный сезон - КГГА

    7801
    Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что на разворачивание киевской отопительной системы нужно больше недели, потому это исключено, но будут смещены графики отключения горячей воды.
    Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
    kievcity.gov.ua

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Во Львове из-за холодной погоды возобновили отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Так, отопление подается ко всем потребителям ЛГКП "Львовтеплоэнерго": отопление получают 1 624 потребителя, а горячую воду — 1 115 потребителей.

    Юлия Грамотная
    Юлия Грамотная / Facebook
    Завышенные платежки на отопление: какие будут последствия

    В Ивано-Франковске в связи с похолоданием возобновят теплоснабжение в лечебные и учебные заведения города.

    Также отопление в лечебных заведениях возобновляют в Кременчуге.
    Будут ли подобные меры предприняты в связи с похолоданием в Киеве, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

    "Мы не видим возможным возобновление отопительного сезона. Это технически невозможно. И с точки зрения экономики вообще бессмысленно. Потому что через неделю уже будет достаточно тепло, а на разворачивание киевской отопительной системы нужно больше недели. Потому это исключено. Но мы сейчас вносим изменения в графики испытаний, чтобы киевляне, по крайней мере, были с горячей водой", — отметил заместитель главы КГГА.

    Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют в южной части, восточных и большинстве центральных областей Украины дожди, местами с мокрым снегом, местами сильные осадки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Евровидение в Украине
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Михаил Погребинский
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Японский флаг
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Петр Порошенко
    Референдум в Турции: итоги