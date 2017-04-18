В Киеве не возобновят отопительный сезон - КГГА

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Во Львове из-за холодной погоды возобновили отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Так, отопление подается ко всем потребителям ЛГКП "Львовтеплоэнерго": отопление получают 1 624 потребителя, а горячую воду — 1 115 потребителей.

В Ивано-Франковске в связи с похолоданием возобновят теплоснабжение в лечебные и учебные заведения города.

Также отопление в лечебных заведениях возобновляют в Кременчуге.

Будут ли подобные меры предприняты в связи с похолоданием в Киеве, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"Мы не видим возможным возобновление отопительного сезона. Это технически невозможно. И с точки зрения экономики вообще бессмысленно. Потому что через неделю уже будет достаточно тепло, а на разворачивание киевской отопительной системы нужно больше недели. Потому это исключено. Но мы сейчас вносим изменения в графики испытаний, чтобы киевляне, по крайней мере, были с горячей водой", — отметил заместитель главы КГГА.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют в южной части, восточных и большинстве центральных областей Украины дожди, местами с мокрым снегом, местами сильные осадки.