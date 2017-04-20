В Ужгороде продлили отопительный сезон

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Отопительный сезон продлили в Ужгороде в связи с ухудшением погодных условий, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании исполкома горсовета.

Напомним, в последние несколько дней в Украине ухудшились погодные условия. В нескольких регионах выпал снег.

Как сообщают местные СМИ, восстановлено отопление заведений образования, медицины, школы искусств, музыкальной школы и городского территориального центра социального обслуживания — до 28 апреля.

Накануне, мэр Запорожья Владимир Буряк поручил дать отопление в родильных домах, интернатах, детских садах и больницах до особого распоряжения. В Сумах из-за значительного снижением температуры воздуха восстановлено теплоснабжение учебных заведений и учреждений здравоохранения.

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