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    В Ужгороде продлили отопительный сезон

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    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (31)

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    Согласно решению исполкома, восстановлено отопление заведений образования, медицины, школы искусств, музыкальной школы и городского территориального центра социального обслуживания.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Отопительный сезон продлили в Ужгороде в связи с ухудшением погодных условий, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании исполкома горсовета.

    Сакура в Ужгороде
    Геннадий Москаль / Facebook
    В Ужгороде расцвела сакура

    Напомним, в последние несколько дней в Украине ухудшились погодные условия. В нескольких регионах выпал снег.

    Как сообщают местные СМИ, восстановлено отопление заведений образования, медицины, школы искусств, музыкальной школы и городского территориального центра социального обслуживания — до 28 апреля.

    Накануне, мэр Запорожья Владимир Буряк поручил дать отопление в родильных домах, интернатах, детских садах и больницах до особого распоряжения. В Сумах из-за значительного снижением температуры воздуха восстановлено теплоснабжение учебных заведений и учреждений здравоохранения.

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