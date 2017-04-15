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    Фотоленты

    В Ужгороде расцвела сакура

    (обновлено: )60
    Сакура в Ужгороде
    Сакура в Ужгороде
    Сакура в Ужгороде
    Сакура в Ужгороде
    Сакура в Ужгороде
    Сакура в Ужгороде
    Сакура в Ужгороде
    Сакура в Ужгороде
    Сакура в Ужгороде
    Сакура в Ужгороде
    Сакура в Ужгороде
    Сакура в Ужгороде
    Геннадий Москаль / Facebook
    Сакура в Ужгороде
    Сакура в Ужгороде
    Геннадий Москаль / Facebook
    Сакура в Ужгороде
    Сакура в Ужгороде
    Геннадий Москаль / Facebook
    Сакура в Ужгороде
    Сакура в Ужгороде
    Геннадий Москаль / Facebook
    Сакура в Ужгороде
    Сакура в Ужгороде
    Геннадий Москаль / Facebook
    Сакура в Ужгороде
    Сакура в Ужгороде
    Геннадий Москаль / Facebook
    Сакура в Ужгороде
    Сакура в Ужгороде
    Геннадий Москаль / Facebook
    Сакура в Ужгороде
    Сакура в Ужгороде
    Геннадий Москаль / Facebook
    Сакура в Ужгороде
    Сакура в Ужгороде
    Геннадий Москаль / Facebook
    Сакура в Ужгороде
    Сакура в Ужгороде
    Геннадий Москаль / Facebook

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    В Ужгороде расцвела сакура. Как написал на своей странице в Facebook губернатор области Геннадий Москаль, сакуры (японские вишни) — это подарок Закарпатью от Чехословакии в 20-е годы прошлого века.

    Смотрите также: Цветение сакуры в Японии

    "Мне пришлось работать по всей Украине, но такой красоты, как в Ужгороде сейчас, вы не увидите нигде!", — подчеркнул он.

    "Это настоящая Европа, которая сейчас покрыта розовым цветом. И все мы, как часть европейской нации, должны оберегать эту уникальную красоту", — отметил Москаль.

    По словам Москаля, сакура, магнолии и тюльпанные деревья будут цвести в Ужгороде еще неделю-полторы.

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