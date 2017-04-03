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    Украина за минувший отопительный сезон сократила отбор газа из ПХГ на 21%

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    Как сообщает пресс-служба "Укртрансгаза", в первом квартале текущего года из ПХГ было взято 3,9 миллиарда кубометров газа, что на 1,6 миллиарда меньше показателя прошлого года.
    Вентиль задвижки газовой линии. Архивное фото
    RIA News Андрей Александров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. За минувший отопительный сезон Украина отобрала из хранилищ 6,7 миллиарда кубометров газа, что на 21% меньше, чем в предыдущем периоде, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

    Дмитрий Марунич. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Во время прохождения текущего отопительного сезона из отечественных газохранилищ было отобрано лишь 6,7 миллиарда кубометров голубого топлива, что на 21% меньше показателя аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

    В частности, в первом квартале текущего года из ПХГ было взято 3,9 миллиарда кубометров газа, что на 1,6 миллиарда меньше показателя прошлого года.

    Также Украина 11 марта прекратила отбор газа из ПХГ, и "Укртрансгаз" начал закачку природного газа в хранилища.

    "Уже удалось накопить более 150 миллионов кубометров голубого топлива", — говорится в сообщении. По данным компании, на сегодня в хранилищах газа хранится 8,23 миллиарда кубометров этого топлива.

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