Украина за минувший отопительный сезон сократила отбор газа из ПХГ на 21%

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. За минувший отопительный сезон Украина отобрала из хранилищ 6,7 миллиарда кубометров газа, что на 21% меньше, чем в предыдущем периоде, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"Во время прохождения текущего отопительного сезона из отечественных газохранилищ было отобрано лишь 6,7 миллиарда кубометров голубого топлива, что на 21% меньше показателя аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

В частности, в первом квартале текущего года из ПХГ было взято 3,9 миллиарда кубометров газа, что на 1,6 миллиарда меньше показателя прошлого года.

Также Украина 11 марта прекратила отбор газа из ПХГ, и "Укртрансгаз" начал закачку природного газа в хранилища.

"Уже удалось накопить более 150 миллионов кубометров голубого топлива", — говорится в сообщении. По данным компании, на сегодня в хранилищах газа хранится 8,23 миллиарда кубометров этого топлива.