Украина увеличила транзит газа в ЕС

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Украина с начала года увеличила транзит газа в страны Евросоюза на 20% в годовом выражении, обеспечив стабильные поставки, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"По итогам первого квартала текущего года через национальную газотранспортную сеть для европейских потребителей было протранспортировано 23,2 миллиарда кубометров голубого топлива, что на 20% больше показателей прошлого года", — говорится в сообщении.

В частности, по данным компании, в марте объем транзита составил 6,6 миллиарда кубометров природного газа, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

Также уточняется, что ежесуточно для нужд европейских потребителей транспортируется 220,5 миллионов кубометров газа.

"По состоянию на сегодняшнее утро давление на российской приграничной газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" составляет 57,7 атмосферы вместо оговоренных контрактом 60,0 атм. Несмотря на несоблюдение контрактных давлений российской стороной, Украина обеспечивает стабильное снабжение газа в Европу", — заявляет также компания.

Ранее сообщалось, что запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 25 марта по 1 апреля выросли на 1,3%, или на 103 млн куб. м, — до 8,225 млрд куб. м с 8,122 млрд куб. м.