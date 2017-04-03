Насалик против введения абонентской платы за газ

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик выступил против введения для населения и промышленности абонентской платы за пользование газосетями.

Нацкомиссиия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, ввела с 1 апреля для населения и промышленных потребителей абонентскую плату за пользование газосетями. Новые тарифы, по сути, являются платой за подключение к системе газоснабжения и будут оплачиваться ежемесячно на основании мощности счетчика потребителей вне зависимости от фактического потребления. Премьер Украины Владимир Гройсман потребовал пересмотреть это решение.

"Моя точка зрения — если вводят абонентскую плату за газ, то нужно уже абонентскую плату на воду вводить, абонентскую плату на канализацию. Я считаю, что абонентская плата включается только тогда, когда создается добавочная стоимость. Если она не создается, а за это нужно платить — мне это непонятно", — цитирует слова Насалик УНИАН.

В Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров газа для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раз.

Правительство в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий. Кабмин также утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии — согласно принятому документу, потребители могут оплачивать 50% стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона.